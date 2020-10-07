Siirt'te seralarda yetiştirilen ürünler incelendi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan ve kırsal kalkınma yatırımları kapsamında desteklenen çiftçi Hamza Keleş'e ait 25 bin metrekarelik sera alanında incelemelerde bulundu.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan ve kırsal kalkınma yatırımları kapsamında desteklenen çiftçi Hamza Keleş'e ait 25 bin metrekarelik sera alanında incelemelerde bulundu.

Teknik elamanlar tarafından seralarda yapılan incelemelerde yetiştirilen ürünlerin incelendiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdür Ergün Demirhan, sera tarımında karşılaşılan sorunların ele alındığını ve pazar durumu konusunda çiftçi Hamza Keleş'ten bilgi alındığını söyledi. Demirhan, "İlimiz önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olmasına karşılık seracılıkta istenilen seviyede değiliz. Geçen haftalarda Eruh ilçemizde 5 bin metrekare sera hizmete girmiştir. Seracılığı yaygınlaştırmak istemekle beraber karlı bir yatırıma dönüşmesi için yetiştiricilik ve pazarlama konularında karşılaşılan sorunları çözmek istedik. Konu ile ilgili sorunları yerinde tespit ederek üreticilerimize yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

Seralarda salatalık, domates, biber ve kabak yetiştirdiklerini aktaran Hamza Keleş, sera yetiştiriciliğinde, pazarlamada karşılaştıkları sorunları yetkililere ilettiğini söyledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı