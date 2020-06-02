Siirt'te şehit olan Astsubay Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
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Siirt'te şehit olan Astsubay Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

Siirt'te şehit olan Astsubay Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
02.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:55

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

Siirt'ten askeri uçakla Antalya'ya getirilen şehidin cenazesi, konvoyla önce helallik alınması için Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra, askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak Uncalı Mezarlığı'ndaki musalla taşına konuldu.

Cenaze töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlendi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaş katıldı.

Nikah kıyıp, düğün için pandemi sürecinin bitmesini bekliyorlardı

Bu arada, Aydın'da görev yapan ve kendisi gibi jandarma astsubay olan şehidin eşi Ayça Özcan, kucağından bırakmadığı Celal Özcan'ın fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.

Ayça ve Celal Özcan çiftinin 13 Haziran için düğün tarihi aldıkları, Kovid-19 salgını nedeniyle nikah kıyıp pandemi sürecinin bitmesini beklemek için düğünü eylüle erteledikleri öğrenildi.

Şehidin kardeşi Berke Özcan, cenaze törenine ağabeyinin üniformasıyla katılırken, cenazenin toprağa verilmesi sırasında ise anne Ayşe Özcan oğlunun tabutuna sarıldı.

İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi burada bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Üzüntü yaşayan baba Tuncer Özcan, taziyeleri kabul etti.

Pervari'de dün askerleri taşıyan zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26) ile Astsubay Celal Özcan (27) şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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