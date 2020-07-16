Siirt'te şehit olan 2 özel harekat polisi memleketlerine uğurlandı Siirt'te şehit olan 2 özel harekat polisi memleketlerine uğurlandı Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köy bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisinin naaşı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Siirt'te şehit olan 2 özel harekat polisi memleketlerine uğurlandı SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köy bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisinin naaşı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu kapsamında, 15 Temmuzda Doğan köy Yeşilyaprak bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 polis özel harekat personeli yaralandı. Yaralı Muhammet Demir ile Anıl Kemal Kurtul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehitlerin naaşı Siirt İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulduktan sonra öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Vehap Kapıoğlu okuduğu duanın ardından şehitlerin naaşı silah arkadaşları ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşınarak memleketlerine uğurlandı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, şehitlerin silah arkadaşları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor. Kaynak: İHA