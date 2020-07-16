Siirt'te şehit olan 2 özel harekat polisi memleketlerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te şehit olan 2 özel harekat polisi memleketlerine uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köy bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisinin naaşı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Siirt'te şehit olan 2 özel harekat polisi memleketlerine uğurlandı
16.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:27

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köy bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 özel harekat polisinin naaşı düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu kapsamında, 15 Temmuzda Doğan köy Yeşilyaprak bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 polis özel harekat personeli yaralandı. Yaralı Muhammet Demir ile Anıl Kemal Kurtul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehitlerin naaşı Siirt İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulduktan sonra öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Vehap Kapıoğlu okuduğu duanın ardından şehitlerin naaşı silah arkadaşları ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşınarak memleketlerine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, şehitlerin silah arkadaşları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu Güncel
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına 'yılan' da eklendi
NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına "yılan" da eklendi
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Celal Adan Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özkan Uğur Ozan Güven Ahmet Kural Selçuk Yöntem
Spor Falcao İrfan Buz Ali Şansalan Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Siirt'te şehit olan 2 özel harekat polisi memleketlerine uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 12:49:49. #1.15#
title