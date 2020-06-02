Siirt'te şehit olan 2 asker için tören düzenlendi Siirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta şehit olan jandarma astsubay çavuş Celal Özcan (27) ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan (26) için tören düzenlendi.

Siirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta şehit olan jandarma astsubay çavuş Celal Özcan (27) ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan (26) için tören düzenlendi. Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma astsubay çavuş Celal Özcan ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan için Siirt İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Jandarma astsubay çavuş Celal Özcan ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi. Okunan duaların ardından jandarma astsubay çavuş Celal Özcan'ın naaşı Antalya'ya, jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan'ın naaşı da Konya'ya uğurlandı. Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Siirt İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay, Şırnak İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. (İHA) Kaynak: İHA