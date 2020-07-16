Siirt'te şehit düşen Özel Harekat polisi Kurtul'un ailesine acı haber verildi
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Siirt'te şehit düşen Özel Harekat polisi Kurtul'un ailesine acı haber verildi

Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un şehadet haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

16.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:12

Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un şehadet haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri yetkililer, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan anne Meryem ve baba Muhamet Kurtul'un evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini alan yakınları da aileye taziyede bulundu.

Siirt'in Pervari ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle girilen sıcak çatışmada 2'si ağır 4 Özel Harekat polisi yaralanmıştı. Ağır yaralı 2 polis memuru, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Siirt'te şehit düşen Özel Harekat polisi Kurtul'un ailesine acı haber verildi

Kaynak: AA

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