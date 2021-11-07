Siirt'te şehit ailelerinden Lütfü Türkkan'a tepki

BİNGÖL (İHA) - Siirt'te şehit yakınları, yaptıkları basın açıklamasıyla Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, Siirt Garnizon Şehitliği'nde basın açıklaması yaptı. Şehitoğlu, geçtiğimiz gün Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı kınayarak, "Bizler burada şehit olmayı beklerken, bazı kendini bilmez siyasetçilerin kalkıp şehit ailelerimize hakaret etmesi hangi akla ve vicdana sığar ki. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bu ülkeye emanettir ve hiç kimse bırakın küfretmeyi onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir. Geçirenler, karşısında bizi bulacaktır. Sözde milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ailemize sarf ettiği alçakça sözler asla kabul edilemez. Kürdistan naraları atanlara karşı sus pus kesilen bu insanlar söz konusu şehit ailesi olunca haysiyetsizce küfür etme cüretinde bulunabiliyorlar. Bu millet bu tür insanları çok iyi tanıyor ve çok iyi biliyor. Bugün burada hep birlikte bu tür alçaklıklara izin vermeyeceğimizi ve her daim bu alçakların oyunlarının başlarına yıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Sözde milletvekili Lütfü Türkkan kalkmış özür dilemiş fakat bunun özrü asla kabul edilecek bir özür değildir. Kendisi özür diledikten sonra istifa etse bile hem partiden hem vekillikten ve tamamen siyasetten istifa etse bile ne ruhen ne vicdanen ne de bedenen rahat etmeyecektir" dedi.

(Selami Deniz/İHA)