Siirt'te Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu

Siirt'te seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.



Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi, kamu güvenliğinin ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER) bünyesinde, 24 saat esasına göre çalışacak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Seçim Koordinasyon Merkezi'ne 05521923056 mobil, 0 484 2232030 - 0 484 2232030 sabit telefon hattı ve gamersiirt@icisleri.gov.tr mail adreslerinden 24 saat ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA