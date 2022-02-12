Siirt'te satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahısta yapılan üst aramada 24 fişek halinde satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahısta yapılan üst aramada 24 fişek halinde satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi Yeni Mahalle 1518'nci Sokak üzerinde Y.E isimli şahsın üzerinde 24 fişek halinde satışa hazır vaziyette eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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