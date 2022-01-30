Siirt'te sancı çeken hamile, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Siirt'te sancı çeken hamile, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te sancı çeken hamile, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin 3 saatlik çabaları sonucu hastaneye yetiştirildi.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin 3 saatlik çabaları sonucu hastaneye yetiştirildi.

Yakınları, ilçeye bağlı Keskin köyünde oturan 21 yaşındaki Fatma Othan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından köye ulaştı.

112 Acil Sağlık Servis ekiplerince köyden alınan Othan, Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te sancı çeken hamile, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Pervari, Doğum, Siirt, Güncel, Haber

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