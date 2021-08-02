Siirt'te salgınla mücadele kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te salgınla mücadele kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi

Siirt'te salgınla mücadele kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, artan vakalar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, duraklar, banklar, semt pazarı ve çocuk oyun parkları gibi yoğunluğun olduğu alanları salgına karşı dezenfekte etti.

Vatandaşlara salgına karşı bireysel tedbirleri hatırlatan ekipler, herkesten kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Pakdemirli: Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur
Pakdemirli: Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te salgınla mücadele kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:24:49. #1.15#

title