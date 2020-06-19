Siirt'te salgın sürecindeki dördüncü cuma namazı kılındı
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından belirlenen alanlarda dördüncü cuma namazı kılındı.
19.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:08
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından belirlenen alanlarda dördüncü cuma namazı kılındı.
Vatandaşlar, Siirt Valiliği tarafından belirlenen 7 alanda saf tutarak namaz kıldı.
Siirt 2 nolu sentetik sahada namaz kılmaya gelen vatandaşlar seccadelerini yanlarında getirdi. Maske kontrolü ve sosyal mesafe kuralının dikkate alındığı alanda namaz kılındı.
Kaynak: AA