Siirt'te sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesince sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan ücretsiz toplu ulaşım hizmetinin süresi uzatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında görev yapan tüm sağlık çalışanlarının, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan karar çerçevesinde toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandıkları anımsatıldı.

Açıklamada, resmi gazetede yayımlanan karar kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık personelin 30 Haziran'a kadar belediyeye ait şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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