Siirt'te sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı
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Siirt'te sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı

14.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:05
Siirt'te sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı

Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı.

Siirt'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, beraberinde hastane yöneticileri ile servisleri gezerek çalışanlara karanfil dağıttı.

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Vural, hastalara şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarının karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık örneği sergilediklerini belirtti.

Sağlığın ve tıbbın öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı dile getiren Vural, "Salgın döneminde her türlü riski göze alarak, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalarak mesleğini icra eden tüm sağlık çalışanları birer kahramandır. Salgının ne kadar sağlığımızı etkilediğini gördük. Dünyanın birçok önemli kentinde hayat durma noktasına geldi. Böyle bir dönemde hastaneler hizmet vermeye devam etti. Tüm sağlık çalışanları her türlü riski göz önüne alarak, insan sağlığı için çalışan fedakar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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