Siirt'te sağanak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yol ulaşıma kapandı
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Siirt'te sağanak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Siirt'te sağanak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yol ulaşıma kapandı
01.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:49

Siirt'te sağanak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yol ulaşıma kapandı Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı Eruh ilçesine bağlı Okçular köy yolunda oluşan taşkın nedeni ile yol trafiğe kapandı.

Siirt'te sağanak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yol ulaşıma kapandı

SİİRT - Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı Eruh ilçesine bağlı Okçular köy yolunda oluşan taşkın nedeni ile yol trafiğe kapandı. Bölgede bulunan araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Okçular köy yolunda sağanak yağış nedeni ile taşkın meydana geldi. Saatlerce bekleyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Sürücüler bu yolu kullanacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Siirt'te sağanak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA

Manşet

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