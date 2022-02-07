Siirt'te rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu - Haberler
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Siirt'te rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te rahatsızlanan 2 kişi için ekipler seferber oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Gümüşören köyünde oturan 72 yaşındaki kalp hastası Hunaf Turan ve Yapraktepe köyü Güzelbağ mezrasında doğum sancısı çeken 32 yaşında Hatun Kartal'ın rahatsızlanması üzerine yakınları yetkilileri aradı.

Bölgeye sek edilen ekipler, 3,5 saat süren çalışmaların ardından köye ulaştı.

Kartal ve Turan, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Pervari, Siirt, Doğum, Kalp, Güncel, Haber

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