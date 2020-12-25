Siirt'te PTT'den yeni yıl öncesi yüzde 25 indirim
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Siirt'te PTT'den yeni yıl öncesi yüzde 25 indirim

25.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:20
Siirt'te PTT'den yeni yıl öncesi yüzde 25 indirim

Siirt PTT Baş Müdürlüğü kargo gönderilerinde yeni yıla özel indirim başlattı.

Siirt PTT Baş Müdürlüğü kargo gönderilerinde yeni yıla özel indirim başlattı.

Siirt PTT Başmüdürü Abbas Akdeniz, yaptığı açıklamada, yeni yıl öncesi avantajlı kampanyalarla müşterilere fırsatlar sunulduğunu söyledi.

Akdeniz, indirim kampanyasının 25-31 Aralık dönemindeki iş günlerinde, bireysel müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi varışlı acele posta servisi (APS) kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim yapacağını kaydetti.

PTT tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaşması ve unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden canlandırmaya çalıştıklarını anlatan Akdeniz, "Özel tebrik kartları hazırlandı. Kış mevsiminin yer aldığı özel tasarlanan tebrik kartlarıyla birbirinden güzel dileklerinizi ulaştıracaktır. Kartlar PTT iş yerinden ücretsiz olarak alınabilmektedir. Kartların posta gönderim ücreti ise müşterilerden tahsil edilecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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