Siirt'te polisten kaçan şüphelinin pantolon fermuarında uyuşturucu bulundu

Siirt'te polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüphelinin pantolon fermuarında satışa hazır uyuşturucu yakalandı.

Siirt'te polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüphelinin pantolon fermuarında satışa hazır uyuşturucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Hamiefendi Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Y'yi durdurmak istedi.

Polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan M.Y'nin üst aramasında pantolonun fermuarına gizlenmiş 6 fişek halinde satışa hazır 7 gram metamfetamin ve 750 lira ele geçirildi.

Tınaztepe Mahallesi'nde de cami önünde Y.A. ve İ.A. arasında alışveriş yapıldığını tespit eden ekiplerin üst araması sonucu 1,45 gram eroin ve 50 lira yakalandı.

Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 1,46 gram metamfetamin tespit edildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz