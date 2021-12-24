Siirt'te polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
SİİRT (AA) - Siirt'te lise öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Trafik ve Denetleme, Çocuk, Asayiş, Terörle Mücadele ve Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 14 Eylül Anadolu Lisesi'nde "mesleki tanıtım programı" kapsamında öğrencilere polislik mesleğini anlattı.
Mesleki tanıtım programlarının diğer okullarda da süreceği belirtildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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