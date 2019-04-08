Siirt'te Polisler Kan Bağışında Bulundu

SİİRT (İHA) – Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Siirt Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

Siirt Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına, emniyet mensuplarının yanı sıra birim müdür ve müdür yardımcıları katıldı. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kızılay ile işbirliği yaparak, bağış kampanyası düzenlediklerini belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Özen, emniyet teşkilatı olarak yaklaşık 200 ünite kan bağışında bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Kan vererek ihtiyaç sahibi hastaları unutmamaları gerektiğini kaydeden Özen, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz emniyet teşkilatının 174. yıl dönümünde toplumsal bir farkındalık oluşturmak istedik. Dileğimiz bu kan bağışının sürekli olması, ihtiyaç sahibi hastalarımıza en kısa ve bol miktarda kan temini sağlanmasıdır. Bu vesile ile görevi başında şehit olan tüm emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından polisler kan bağışında bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA