Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu
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Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu

Siirt'te 2 PKK'lı kadın terörist, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

06.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:36
Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu

'te 2 'lı kadın terörist, ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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