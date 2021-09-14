Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Siirt'te polisin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, ailesiyle bir araya geldi.

Siirt'te polisin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan Pkk'lı terörist, ailesiyle bir araya geldi.

Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları örgüt tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 13 yıl önce terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim olması sağlanan terörist, işlemlerinin sürdüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde ağabeyi ile buluşturuldu.

Teröristin yıllar sonra ağabeyine sarıldığı buluşmada duygulu anlar yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, dün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklamıştı.

Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

 Son dakika gündem: PKKKCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hava Durumu Mehmet Erdem Derya Baykal
Spor Ali Koç Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:36:08. #1.12#