Siirt'te polis ve askerden gıda ve giyim yardımı

21.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:32

Siirt'te görevli polis ve askerler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

Polis eşi Sevinç Atmaca, sosyal medyadan başlattığı "İhtiyaç Sahibi Aileleri Sevindirelim" adlı yardım kampanyasına ilde görev yapan birçok polis, asker ve Siirt UltraAslan Taraftar Grubu'ndan destek geldi.

Atmaca, aldığı destekle ilk olarak Alan Mahallesi'nde yaşayan 9 nüfuslu bir ailenin 2 aylık gıda ve giyim yardımını karşıladı.

Atmaca, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak için sosyal medyada bir kampanya başlattığını söyledi.

Kısa sürede asker ve polis eşlerinden yardımlar geldiğini aktaran Atmaca, "Ailelerin ve çocukların mutluluğunu görünce ben de çok mutlu oluyorum. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştıkça yardımları sürdürmeyi hedefliyoruz. Bize destek olan asker, polislere ve UltrAslan Taraftar Grubu'na teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA