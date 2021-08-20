SİİRT'TE POLİS OTOSUNDAN ANONSLA AŞIYA DAVET
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SİİRT'TE POLİS OTOSUNDAN ANONSLA AŞIYA DAVET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinca polis otolarında anonslar yapılarak halk aşı olmaya davet edildi.

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinca polis otolarında anonslar yapılarak halk aşı olmaya davet edildi.

Siirt'te aşılama oranını artırmak için sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahada çalışma yapmaya başladı. Kent merkezini gezen ekipler, polis otolarından anonslar yaparak halkı aşı olmaya davet etti. Anonslarda, Değerli mahalle sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince aşılama çalışması yapılacaktır. Aşı olmamışsanız sizleri aşı olmaya davet ediyoruz denildi.

SİİRT'TE POLİS OTOSUNDAN ANONSLA AŞIYA DAVET
SİİRT'TE POLİS OTOSUNDAN ANONSLA AŞIYA DAVET
SİİRT'TE POLİS OTOSUNDAN ANONSLA AŞIYA DAVET
SİİRT'TE POLİS OTOSUNDAN ANONSLA AŞIYA DAVET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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