Siirt'te polis lojmanlarına saldırının faili adliyeye sevk edildi - Haberler
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Siirt'te polis lojmanlarına saldırının faili adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağabeyinin kimliğiyle İstanbul'da yakalanan Siirt Polis Lojmanları'na 2016'da roketatarlı saldırıda bulunan PKK'lı Ferhat Şahin E. adlı terörist, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (İHA) - Ağabeyinin kimliğiyle İstanbul'da yakalanan Siirt Polis Lojmanları'na 2016'da roketatarlı saldırıda bulunan Pkk'lı Ferhat Şahin E. adlı terörist, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi Ferhat Şahin E., Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırı düzenlemiş, örgüt adına gerçekleştirdiği eylemin ardından terörist yakalanmıştı. Söz konusu terör eylemine ilişkin yürütülen davada 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilen PKK'lı Ferhat Şahin E.'nin, salıverildikten sonra kayıplara karıştığı kaydedildi. Saldırıya yönelik devam eden davanın 2018'den beri firari sanığı olarak aranan hücre üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Arnavutköy'de yakalanmıştı. Yakalandığında ağabeyinin kimliğini polise gösteren Ferhat Şahin E., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Siirt'te polis lojmanlarına saldırının faili adliyeye sevk edildi

Siirt'te polis lojmanlarına saldırının faili adliyeye sevk edildi

Siirt'te polis lojmanlarına saldırının faili adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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