Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi
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Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi

04.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:26
Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi

Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki Mehmet Resul Açar'ın akülü araç isteğini yerine getirdi.

Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki Mehmet Resul Açar'ın akülü araç isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ailesi aracılığıyla 155 Polis İmdat hattından akülü araç talebinde bulunan Açar'a olumlu yanıt verdi.

Ekipler temin ettikleri akülü araçla Açar ailesinin yaşadığı evi ziyaret etti.

Açar, polislerin hediye ettiği akülü araç nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.

Araca binen çocuk, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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