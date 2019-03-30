Siirt'te Pkkkck'ya Yardım ve Yataklık Operasyonu 4 Gözaltı

Siirt'te terör örgütü PKKKCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKKKCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, adreslerini belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslerinde arama da yapılan 4 kişi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA