Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda havan mermisi bulundu
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Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda havan mermisi bulundu

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait havan mermisi ele geçirildi.

Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda havan mermisi bulundu
02.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:58

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait havan mermisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Kasımlı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma komando ve güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda, dere yatağında kayalıklara gizlenmiş havan mermisi ve bol miktarda yaşam malzemesi tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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