Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti
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Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kayalıklara gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti
25.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:23

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kayalıklara gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kalender köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş, silah ve mühimmat ile yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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