Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kayalıklara gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kayalıklara gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kalender köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş, silah ve mühimmat ile yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: DHA