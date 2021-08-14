Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
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Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar neticesinde Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Ağustos 2021 tarihinde EREN-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/296 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar tespit edilerek kontrol edildi ve arazide yapılan aramalarda gizlenmiş vaziyette 5 adet piyade tüfeği, 3 bin 624 adet piyade tüfeği fişeği, 23 adet piyade tüfeği şarjörü, 26 adet el bombası, 4 adet roketatar mühimmatı, 10 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bidon içeresinde patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen delil niteliği taşımayan malzemeler, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiş, delil niteliği taşıyan parçalar ise muhafaza altına alınmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi - Haberler
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