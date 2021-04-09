Siirt'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Siirt'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu Siirt'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Siirt'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

SİİRT - Siirt'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "9 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Eruh ilçe kırsalında icra edilen "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan" operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Erkan Erdem yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ