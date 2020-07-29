Siirt'te PKK'lı teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı malzemeleri bulundu.

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı eski Siirt Yolu Şeytan Köprü mevkisinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Operasyonu düzenlendi.

Jandarma Asayiş Komando, Mayın Arama Köpeği (MAKÖ), Mayın ve El Yapımı Patlayıcıları Tespit (METİ), Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma İç Güvenlik (JİG) ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı operasyonda, teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı ağız uçları kesilmiş iki tüp, 50 metre kablo, iki bant, 17 pil ve tiner ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına altına alındı, diğerleri bölgede imha edildi.

Kaynak: AA