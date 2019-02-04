Siirt'te PKK'lı Teröristlerin Kullandığı 9 Sığınak Kullanılamaz Hale Getirildi

SİİRT'in Baykan ile Bitlis sınırlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınakta el yapımı patlayıcı ile çeşitli yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baykan ilçesi ile Bitlis il sınırlarında 29 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2019/03' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak bulundu. Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda bulunan 9 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcıda kullanılan 2,5 kilo gübre, 11 tüp, 3 telsiz şarj cihazı, 100'lük biksi mayon kutusu, hasarlı cep telefonu, 25 metre kablo, 4 akü, 104 pil, 2 hava filtresi, sırt çantası, 12 takım terörist kıyafeti, 3 şemsiye, soba, 9 battaniye, 8 çift ayakkabı, 2 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi. - Siirt

Kaynak: DHA