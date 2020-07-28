Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi
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Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi Siirt'te PKK/KCK'lı teröristler tarafından kırsal alana tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi
28.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:59

Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi

SİİRT - Siirt'te PKK/KCK'lı teröristler tarafından kırsal alana tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde mayın-el yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış vaziyette bir adet mayın-el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Patlayıcı, PAMİT tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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