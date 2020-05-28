Siirt'te PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi
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Siirt'te PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

Siirt'in Pervari ilçesinde Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi
28.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:24

Siirt'in Pervari ilçesinde Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'nın Doğanköy kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon düzenleyen ve arazi taraması yapan jandarma ekipleri, yol güzergahındaki menfez üzerine yerleştirilen uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timince (METİ) kontrollü şekilde imha edildi.

Güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla PKK'lı teröristlerin bayramdaki saldırı planı engellenmiş oldu.

Teröristlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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