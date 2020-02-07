Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddia edilen bir kişi hava destekli operasyonla yakalandı

07.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:24

Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir şüpheli hava destekli operasyonla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda elde edilen, bir kişinin terör örgütü PKK mensuplara yardım ve yataklık ettiği istihbaratı üzerine harekete geçildi.

Kurtalan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve insansız hava araçları desteğiyle operasyon düzenleyen jandarma özel hareket, komando ve polis özel harekat timleri, şüpheliyi yakaladı.

Evde yapılan aramada örgütsel fotoğraf ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA