Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen askerin eşi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen askerin eşi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen askerin eşi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'i 10 gün önce toprağa veren eşi Arzu Erdem, acıyı ve gururu bir arada yaşıyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'i 10 gün önce toprağa veren eşi Arzu Erdem, acıyı ve gururu bir arada yaşıyor.

Erdem, Eruh kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda 9 Nisan'da terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta ağır yaralanan ve kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 yaşında şehit olan eşinin yasını tutuyor.

AA muhabirine, eşiyle Ağustos 2019'da tanıştıklarını anlatan Arzu Erdem, Şubat 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sade bir törenle evlendiklerini belirtti.

14 aylık eşinin görev yeri olan Pervari ilçesinde 7-8 ay kaldıklarını aktaran Erdem, "Eşim 23 Nisan 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesinin Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Niğdeli Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ı çok severdi. Her zaman, 'Kardeşimin yanına gitmek istiyorum.' derdi." ifadelerini kullandı.

"İçime doğuyor, hissediyorum şehit olacağım"

Erdem eşinin son dönemde kendisine, "İçime doğuyor, hissediyorum şehit olacağım." dediğini ifade ederek, sık sık rüyasında gördüğünü belirtti.

"Sürekli rüyamda onun şehit olduğunu görüyordum ama söyleyemiyordum, dilim varmıyordu." diyen Erdem, eşinin şehit olduğu gün aralarında geçen telefon görüşmesini şöyle anlattı:

"O gün Pervari'deydim, eşim de görevdeydi. Yarın döneceğini söyledi, ben de yarın döneceğimi söyledim. 'Tamam evimize geçeriz.' dedi. Ondan sonra, 'Erkan sana bir şey söyleyeceğim.' dedim. Ağlaya ağlaya ona, 'Dün gece seni rüyamda gördüm.' dedim. Nasıl gördüğümü sorunca da, 'Şehit olduğunu gördüm.' dedim. O da 'Amin, inşallah.' dedi."

Erdem aynı gün eşinin çatışmada yaralandığı bilgisinin geldiğini, bir süre sonra da şehit olduğu haberinin kendilerine ulaştığını ifade etti.

"Eşimle gurur duyuyorum"

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını dile getiren Erdem, "Vatan sağ olsun. Eşimle gerçekten gurur duyuyorum. O acı içimde hiçbir zaman bitmeyecek. Bir Erkan gider, bin Erkan gelir. Eminim günün birinde hepsi bitecek, artık terör diye bir şey kalmayacak. Kaçacak yerleri olmayacak, buna inanıyorum." diye konuştu.

Erdem eşinin çok merhametli, hayırsever, iyi kalpli bir insan olduğunu anlatarak, yardıma muhtaç insanları lokantaya götürüp yemek yedirdiğini belirtti.

Eşinin bir sabah poğaça almak için evden çıktığını, dönüş yolunda aldığı poğaçaları karşılaştığı ve aç olduğunu düşündüğü bir ayakkabı boyacısı ile paylaştığını anlattığını dile getiren Erdem, şehidin lokantacılarla görüşüp, ihtiyaç sahibi yaşlılara yemek vermelerini söyleyip, hesaplarını ödeyeceğini belirttiğini kendisiyle paylaştığını aktardı.

Arzu Erdem, eşinin merhum Neşet Ertaş hayranı olduğunu, evlerinin baş köşesinde onun portresinin bulunduğunu da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen askerin eşi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:10:52. #1.16#

title