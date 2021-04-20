Siirt'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen askerin eşi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'i 10 gün önce toprağa veren eşi Arzu Erdem, acıyı ve gururu bir arada yaşıyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'i 10 gün önce toprağa veren eşi Arzu Erdem, acıyı ve gururu bir arada yaşıyor.

Erdem, Eruh kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda 9 Nisan'da terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta ağır yaralanan ve kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 yaşında şehit olan eşinin yasını tutuyor.

AA muhabirine, eşiyle Ağustos 2019'da tanıştıklarını anlatan Arzu Erdem, Şubat 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sade bir törenle evlendiklerini belirtti.

14 aylık eşinin görev yeri olan Pervari ilçesinde 7-8 ay kaldıklarını aktaran Erdem, "Eşim 23 Nisan 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesinin Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Niğdeli Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ı çok severdi. Her zaman, 'Kardeşimin yanına gitmek istiyorum.' derdi." ifadelerini kullandı.

"İçime doğuyor, hissediyorum şehit olacağım"

Erdem eşinin son dönemde kendisine, "İçime doğuyor, hissediyorum şehit olacağım." dediğini ifade ederek, sık sık rüyasında gördüğünü belirtti.

"Sürekli rüyamda onun şehit olduğunu görüyordum ama söyleyemiyordum, dilim varmıyordu." diyen Erdem, eşinin şehit olduğu gün aralarında geçen telefon görüşmesini şöyle anlattı:

"O gün Pervari'deydim, eşim de görevdeydi. Yarın döneceğini söyledi, ben de yarın döneceğimi söyledim. 'Tamam evimize geçeriz.' dedi. Ondan sonra, 'Erkan sana bir şey söyleyeceğim.' dedim. Ağlaya ağlaya ona, 'Dün gece seni rüyamda gördüm.' dedim. Nasıl gördüğümü sorunca da, 'Şehit olduğunu gördüm.' dedim. O da 'Amin, inşallah.' dedi."

Erdem aynı gün eşinin çatışmada yaralandığı bilgisinin geldiğini, bir süre sonra da şehit olduğu haberinin kendilerine ulaştığını ifade etti.

"Eşimle gurur duyuyorum"

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını dile getiren Erdem, "Vatan sağ olsun. Eşimle gerçekten gurur duyuyorum. O acı içimde hiçbir zaman bitmeyecek. Bir Erkan gider, bin Erkan gelir. Eminim günün birinde hepsi bitecek, artık terör diye bir şey kalmayacak. Kaçacak yerleri olmayacak, buna inanıyorum." diye konuştu.

Erdem eşinin çok merhametli, hayırsever, iyi kalpli bir insan olduğunu anlatarak, yardıma muhtaç insanları lokantaya götürüp yemek yedirdiğini belirtti.

Eşinin bir sabah poğaça almak için evden çıktığını, dönüş yolunda aldığı poğaçaları karşılaştığı ve aç olduğunu düşündüğü bir ayakkabı boyacısı ile paylaştığını anlattığını dile getiren Erdem, şehidin lokantacılarla görüşüp, ihtiyaç sahibi yaşlılara yemek vermelerini söyleyip, hesaplarını ödeyeceğini belirttiğini kendisiyle paylaştığını aktardı.

Arzu Erdem, eşinin merhum Neşet Ertaş hayranı olduğunu, evlerinin baş köşesinde onun portresinin bulunduğunu da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık