Siirt'te PKK'lı 3 terörist teslim oldu
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Siirt'te PKK'lı 3 terörist teslim oldu

SİİRT'te jandarmanın, aileleriyle görüşmesiyle ikna edilerek terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

20.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:47
Siirt'te PKK'lı 3 terörist teslim oldu

SİİRT'te jandarmanın, aileleriyle görüşmesiyle ikna edilerek terör örgütü 'dan kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Dağ kadrosunda yer alarak, Irak ile Suriye'de faaliyet gösteren gösteren ve sözde lider seviyesinde olan PKK'lı 3 teröristin ikna edilmesi için İl Jandarma Komutanlığı, ailelerle iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından ailelerinin ikna ettiği 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: DHA
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