Siirt'te kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 270 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİİRT

Siirt'te kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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