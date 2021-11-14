Siirt'te piyasa değeri 60 bin 250 lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi

PERVARİ, SİİRT (İHA) - Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 60 bin 250 lira olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siirt'in Pervari ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada; 7 adet tuşlu, 18 adet dokunmatik, 16 adet android olmak üzere 41 adet değişik markalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri 60 bin 250 TL cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, gerekli tahkikata başlanılmıştır. - SİİRT

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