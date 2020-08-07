Siirt'te pikap devrildi: 1 yaralı Siirt'in Eruh ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eruh'ta bir enerji şirketine ait tünel yapım şantiyesinde kullanılan Y.A idaresindeki 21 BU 264 plakalı pikap sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada Y.A. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinde Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.A. buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA