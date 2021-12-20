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Siirt'te petrol aranacak

Siirt'te petrol aranacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Siirt'te petrol arama kararı verildi.

SİİRT (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Siirt'te petrol arama kararı verildi. Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verilen ruhsat ile Siirt petrol araması yapılacağı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gazetede, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ aldığı arama ruhsatıyla Siirt'te petrol arayacağı bildirildi. - SİİRT

Siirt'te petrol aranacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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