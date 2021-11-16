Siirt'te "Pembe aslında siyahtır" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

SİİRT (AA) - Siirt'te Tiyatro Balans Grubu tarafından, "Pembe aslında siyahtır" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Siirt Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Murat Özekinci, Siirt Halk Eğitim Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununun büyük ilgiyle izlendiğini söyledi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Özekinci, "Oyunda madde bağımlılığı ve madde bağımlılığının zararları dramatik bir şekilde sahnelendi. Tiyatroda iki sosyal statüdeki gencin nasıl bağımlılık batağına düştüğü, ailelerin çocuklarına nasıl davrandığı ve gençlerin acı sonu konu edildi." dedi.

Tiyatro oyununu İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, kurum müdürleri ve öğrenciler izledi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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