Siirt'te pazar yerleri, toplu taşıma alanları ve iş yerleri denetlendi Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı pazar yerleri, toplu taşıma araçları ve iş yerleri denetlendi.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı pazar yerleri, toplu taşıma araçları ve iş yerleri denetlendi.

Siirt Valiliği koordinasyonunda Siirt Belediyesi, İl Emniyet, Sağlık, Tarım ve Orman müdürlükleri ve meslek odalarında oluşan ekipler, alanları denetledi, maske kullanımı ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Salgının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riskleri anlatan ekipler, denetimlerin devam edeceği, alınan tedbirlere herkesin uymasını istedi.

Kaynak: AA