Siirt'te patpat kazası: 4'ü ağır 9 yaralı

Siirt'te "pat pat" diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Siirt'te "pat pat" diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü yolunda meydana geldi. Yunus T. yönetimindeki patpat aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve aracın içerisinde bulunan Zeynep T., Remziye S., Melike T., Melek T., Hanife O., Amine T., Hatice T., Mehmet D. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine UMKE, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Selami Deniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı