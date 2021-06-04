Siirt'te patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Siirt'te pat pat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Siirt'te pat pat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Damlı köyünde meydana geldi. Mehmet Emin E. yönetimindeki patpat aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve aracın içerisinde bulunan Sinan E. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine UMKE, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahalede Sinan E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Mehmet Emin E. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı