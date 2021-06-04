Siirt'te patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Siirt'te patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Siirt'te patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te pat pat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Siirt'te pat pat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Damlı köyünde meydana geldi. Mehmet Emin E. yönetimindeki patpat aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve aracın içerisinde bulunan Sinan E. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine UMKE, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahalede Sinan E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Mehmet Emin E. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Siirt'te patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı
Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 7 yaralı
Denizli'de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 7 yaralı
TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış
TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Alişan Müge Anlı İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te patpat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:27:51. #1.14#

title