Siirt'te patates üretimi

Siirt'te yürütülen proje kapsamında ilk kez ekimi yapılan patates üretiminden olumlu sonuç alındı.

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kezer Yerleşkesi'nde Siirt iklimine uygun 40 dekarlık alanda üretimi yapılan patates adaptasyon çalışmaları sürüyor.

Ziraat Fakültesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Arslan, deneme bahçesinde olumlu sonuçların alınmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Yapılan adaptasyon çalışmalarında Siirt iklim yapısının patates tarımı için uygun olduğunu belirlediklerini ifade eden Arslan, bu çalışma neticesinde bölgede tarımı yapılan ürün yelpazesinin daha da genişleyeceğini aktardı.

Siirt'te bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Daha önceki yıllarda küçük alanlarda yaptığımız patates adaptasyon çalışmalarında Siirt iklim yapısının patates tarımı için uygun olduğunu tespit ettik. Mart ayı içerisinde ekilen patatesler önümüzdeki ay hasat edilecek. İyi sulanıp, gübreleme diğer kültürel işlemler tam zamanında ve eksiksiz yapıldığında bir dekarlık bir alandan yaklaşık 4 tonluk bir ürünün elde edilmesi söz konusu. Bu verim bölgede üretimi yapılan birçok üründen daha fazla gelir sağlamaktadır. Çalışmamızın asıl amacı bölge çiftçisine alternatif olabilecek bir ürün olan patatesin Siirt'te yetişebildiğini ve bu üretimin bölgemizde üretilen diğer geleneksel ürünlere göre daha karlı olduğunu göstermektir. Yöre üreticilerine alternatif bir ürün sunulmuş olacak. Ayrıca bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacak. Çalışmalarımıza destek olan başta Rektör Prof. Dr. Murat Erman olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA