Siirt'te parkta bulunan bir kadında uyuşturucu madde ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te parkta bulunan bir kadında uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te parkta bulunan bir kadında uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kadının üzerinde yaptığı aramada eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kadının üzerinde yaptığı aramada eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Tınaztepe Mahallesi Emrullah Tren Caddesinde bulunan bir parkta H.G. adlı kadında yapılan aramada tek parça halinde 1.01 gram eroin maddesi ile 2 adet eroin bağımlılarının kullandığı hap ele geçirildi.

Kadın şüpheli polis ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldığı anlar kamerada
Bankta unutulan telefon ve cüzdanı kendisine aitmiş gibi aldığı anlar kamerada
Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı
Küçükçekmece'de yabancı uyruklu madde bağımlısı şahıs hastane otoparkında korku yaşattı
Gözü dönen baba 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı
Gözü dönen baba 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Bülent Ersoy Gülben Ergen Yıldız Tilbe
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te parkta bulunan bir kadında uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 10:33:16. #1.15#

title