Siirt'te parklarda temizlik ve onarım çalışmaları yapıldı Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte 48 park ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanının bakım ve onarımını yaptı.

Parklarda mevsim şartlarına uygun çimlendirme ve temizlik çalışmaları yapan ekipler, bozulan oyun gruplarını onardı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı da tazyikli su ile temizlendi.

Kaynak: AA