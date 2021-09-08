Siirt'te parklarda bakım ve onarım yapıldı

Siirt'te belediye tarafından kentteki parklarda bakım ve onarım çalışması yapıldıSiirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve meydanlarda bakım, onarım ve temizlik gerçekleştirdi.