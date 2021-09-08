Siirt'te parklarda bakım ve onarım yapıldı
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Siirt'te parklarda bakım ve onarım yapıldı

Siirt'te parklarda bakım ve onarım yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te belediye tarafından kentteki parklarda bakım ve onarım çalışması yapıldıSiirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve meydanlarda bakım, onarım ve temizlik gerçekleştirdi.

Siirt'te belediye tarafından kentteki parklarda bakım ve onarım çalışması yapıldı

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve meydanlarda bakım, onarım ve temizlik gerçekleştirdi.

Ekipler çevre düzenlemesi ve park içindeki yolların parke onarımlarını da gerçekleştirirken, kırılan malzemeleri onardı, oyun alanlarının bakımını yaptı.

Siirt'te parklarda bakım ve onarım yapıldı
Siirt'te parklarda bakım ve onarım yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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