Siirt'te parklarda bakım ve onarım yapıldı
Siirt'te belediye tarafından kentteki parklarda bakım ve onarım çalışması yapıldıSiirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve meydanlarda bakım, onarım ve temizlik gerçekleştirdi.
Siirt'te belediye tarafından kentteki parklarda bakım ve onarım çalışması yapıldı
Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve meydanlarda bakım, onarım ve temizlik gerçekleştirdi.
Ekipler çevre düzenlemesi ve park içindeki yolların parke onarımlarını da gerçekleştirirken, kırılan malzemeleri onardı, oyun alanlarının bakımını yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz